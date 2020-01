LIVE Sport, DIRETTA 3 gennaio: risultati e notizie. Italia KO in ATP Cup, ecco le azzurre per la Fed Cup (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 3 gennaio: orari e programma 19.49 TENNIS – Tathiana Garbin ha scelto le cinque azzurre che rappresenteranno l’Italia negli incontri del Gruppo I zona Europa/Africa di Fed Cup 2020, previsti dal 5 all’8 febbraio a Tallinn, in Estonia. Spicca l’assenza di Sara Errani, mentre a 32 anni conquista la prima chiamata in azzurro la torinese Giulia Gatto-Monticone. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 19.19 RALLY – Mancano solamente due giorni e scatterà ufficialmente la Dakar 2020. La corsa più dura del mondo quest’anno si disputerà in Arabia Saudita, tra dune del deserto e condizioni davvero al limite per i protagonisti. Tutti gli occhi saranno su Fernando Alonso e la gare delle auto? Non è del tutto vero. La competizione delle moto, infatti, si annuncia come la più incerta e ... Leggi la notizia su oasport

