LIVE Sport, DIRETTA 3 gennaio: risultati e notizie. Federica Pellegrini a Tokyo non da turista, Cassani punta su Nibali e Aru. Ibrahimovic: “Spero di giocare subito” (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 3 gennaio: orari e programma 12.26 CALCIO – Le prime parole di Zlatan Ibrahimovic da giocatore del Milan durante la sua presentazione: “Sono pronto, spero di giocare subito. Il Milan è sempre il Milan anche negli Stati Uniti”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 10.53 CICLISMO – Il CT Davide Cassani ha tracciato un bilancio sul ciclismo italiano e ha dichiarato che è in salute. Il tecnico romagnolo punterà su Vincenzo Nibali per le Olimpiadi, Fabio Aru sarà la sua grande scommessa. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA. 10.40 NUOTO – Federica Pellegrini ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport che non andrà alle Olimpiadi per fare la turista e che punterà in alto prima di chiudere il cerchio e ritirarsi. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA. 10.10 TENNIS – Si sono ... Leggi la notizia su oasport

