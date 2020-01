LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 73-72, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: i meneghini hanno la meglio nella volata finale (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:49 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per aver seguito OA Sport e buon proseguimento di serata. 22:46 TERMINA QUI IL MATCH!! Milano soffre le proverbiali sette camicie ma alla fine ha la meglio in volata su uno Zenit mai domo. I migliori tra le fila meneghine sono Tarczewski con 11 punti e 9 rimbalzi, Micov con 13 punti e Gudaitis con 10 (8/8 ai liberi). Gli ospiti hanno 15 punti da Ayon, 14 da Hollins e 12 da Albicy. La squadra di Ettore Messina, con la sconfitta del Khimki in casa dell’Efes sale al settimo posto in classifica, consolidando la propria posizione in zona play-off. 73-72 Tripla a tempo scaduto di Trushkin. 73-69 2/2 DEL LUNGO MILANESE! 71-69 SBAGLIA IL SECONDO HOLLINS MA IL RIMBALZO È DI TARCZEWSKI CHE IN LUNETTA PUÒ CHIUDERLA! Lo Zenit ora cercherà verosimilmente di segnare il primo e sbagliare appositamente ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 55-56 Eurolega basket 2020 in DIRETTA: ospiti avanti a fine terzo quarto… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 63-63 Eurolega basket 2020 in DIRETTA: finale in volata al Forum -… - zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 3 gennaio: risultati e notizie. Ecco le azzurre per la Fed Cup inizia la stagione del rugby a 7.… -