LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 63-63, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: finale in volata al Forum (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Meno di 4 minuti al termine dell’incontro. 65-65 Ancora Ayon da sotto canestro dopo aver fatto a sportellate con Gudaitis. 65-63 Rimane perfetto dalla linea della carità il lituano (6/6). Gudaitis si guadagna un viaggio in lunetta per il fallo di Ayon. Prima c’è però il timeout chiesto dal coach ospite. 63-63 Ayon sigla il pareggio con la schiacciata sull’alzata di Albicy. Canestro da grandissimo campione quello dello spagnolo, sulla grande pressione di Albicy. 63-61 TRIPLA IMPOSSIBILE DEL CHACHO RODRIGUEZ!!! Prima della sua partita. 6′ al termine, si prospetta un finale in volata. 60-61 Risponde subito Abromaitis gelando il Forum. 60-58 TRIPLA DI MORASCHINI!!!! 57-58 Ayon riporta avanti i russi da sotto. Sbaglia il libero aggiuntivo il nativo di Casale Monferrato. 57-56 Sblocca il punteggio Della Valle. Canestro e ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 29-32 Eurolega basket 2020 in DIRETTA: russi avanti a metà secondo quarto… - zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 3 gennaio: risultati e notizie. Ecco le azzurre per la Fed Cup inizia la stagione di triathlon e… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 11-8 Eurolega basket 2020 in DIRETTA: i russi restano a contatto ad inizi… -