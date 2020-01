LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 55-56, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: ospiti avanti a fine terzo quarto (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:15 Lo Zenit non si è scomposto dopo essere andato sotto di 7 lunghezze e si presenta alle porte dell’ultimo quarto con un punto di vantaggio. Si deciderà tutto negli ultimi 10′ di gioco. Non va il tiro di Sykes e si chiude così il terzo quarto. 55-56 Ancora Khvostov a bersaglio, appoggiandosi al vetro col tiro in corsa. Ultima azione per Milano con 6″. 55-54 2/2 e Olimpia avanti. Tarczewski fa la voce grossa a rimbalzo d’attacco e andrà in lunetta. 53-54 Khvostov a segno con la tripla poco prima dello scadere del possesso, dopo un’ottima circolazione di palla. 2′ al termine del terzo periodo. 53-51 Sykes attacca dal palleggio, si arresta in lunetta e va a segno. 51-51 1/2 per l’ex Avellino e Valencia. 7-0 di parziale ospite. Fallo di Micov su Thomas che dalla lunetta può riportare i suoi ... Leggi la notizia su oasport

