LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 51-44, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: tentano l’allungo i meneghini (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2′ al termine del terzo periodo. 53-51 Sykes attacca dal palleggio, si arresta in lunetta e va a segno. 51-51 1/2 per l’ex Avellino e Valencia. 7-0 di parziale ospite. Fallo di Micov su Thomas che dalla lunetta può riportare i suoi avanti. 51-50 Milano spreca 3 rimbalzi offensivi consecutivi e dall’altra parte Ayon punisce con il long two frontale. Meno di 5′ al termine del terzo parziale. 51-48 Persa milanese e schiacciata in contropiede di Ayon. Timeout immediato di Messina. 51-46 Ponitka segna allo scadere del possesso i primi due della sua serata, fin qui deludente. 10-3 il parziale di questo quarto. Milano ha sicuramente beneficiato del ritorno in campo del leader tecnico Rodriguez che nel primo tempo è rimasto perlopiù in panchina per problemi di falli. 51-44 ANCORA LUIS SCOLA!!! Altra tripla del 39enne!!! ... Leggi la notizia su oasport

