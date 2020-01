LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 29-32, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: russi avanti a metà secondo quarto (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il francese, a quota 9 punti è già ampiamente oltre la propria media stagionale di 4.9 punti. Secondo timeout televisivo a 5′ dal termine della prima metà di gioco. Grande impatto dalla panchina di Albicy e Ayon per la formazione di San Pietroburgo che è meritatamente avanti. 29-32 Risponde subito Ayon dal centro dell’area. 29-30 Brooks riceve in post e segna buttandosi in dietro. 27-30 Scatenato Albicy! Tripla da fermo dall’angolo e nono punto per lui. 27-27 Libero supplementare a bersaglio per il centro statunitense. 26-27 Tarczewski segna col fallo a rimbalzo offensivo! 24-27 Primi punti per il centro ex Real Madrid Ayon che sfiora l’infrazione di passi prima di segnare il piazzato dalla lunetta. 24-25 Brooks corregge in tap in sull’errore di Scola. 22-25 Sesto punto consecutivo per Albicy che fa saltare ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo Eurolega basket 2020 in DIRETTA: palla a due al Mediolanum Forum -… - wwwSPORTit : #basket #Eurolega Segui la diretta di #Olimpia #Milano vs #Zenit - OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: match delicatissimo sulla strada verso… -