LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 19-17, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: meneghini avanti dopo un primo quarto equilibrato (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-25 Brooks corregge in tap in sull’errore di Scola. 22-25 Sesto punto consecutivo per Albicy che fa saltare Brooks e di tabella ad una mano batte la sirena dei 24″. 22-23 Micov spara la tripla da fermo!! 19-23 Ancora a segno il playmaker ex Andorra. 19-21 Sorpasso russo col jumper dalla media del francese Albicy. Primo momento di difficoltà per Milano. 19-19 Trushkin si iscrive a referto andando a segno da sotto sfruttando il blocco cieco di Ayon. INIZIA IL SECONDO QUARTO! Termina il primo quarto sull’errore di Hollins. 19-17 Primi punti in maglia Armani per Sykes che si arresta a centro area e in allontanamento segna il jumper. 17-17 HOLLINS!!! Vola a rimbalzo d’attacco lo statunitense correggendo l’errore del compagno con una spettacolare schiacciata a una mano!! 9 punti per lui. 17-15 Percorso netto per il ... Leggi la notizia su oasport

wwwSPORTit : #basket #Eurolega Segui la diretta di #Olimpia #Milano vs #Zenit - OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: match delicatissimo sulla strada verso… - Pianeta_Basket : LIVE EL - L'Olimpia Milano ospita i russi dello Zenit -