LIVE Italia-Russia, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia sfida Khachanov, poi Fognini-Medvedev (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Russia – La presentazione di Italia-Russia – Il regolamento dell’ATP Cup 2020 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’esordio dell’Italia del tennis nell’ATP Cup 2020. Gli azzurri, a Perth (Australia), affronteranno la Russia in un incontro importante della prima fase a gironi per centrare la qualificazione ai quarti di finale. Il format prevede che le vincitrici dei raggruppamenti e le due migliori seconde si giocheranno la fase ad eliminazione DIRETTA (quarti, semifinali e finale) che si terrà a Sydney. Vi saranno due incontri di singolare al meglio dei tre set e un doppio, giocato secondo le regole “classiche” (non vi sarà il super tie-break nel terzo set). Tuttavia, sarà ammesso il coaching nei cambi di campo e al termine di ogni frazione. Va ricordato che il torneo ... Leggi la notizia su oasport

