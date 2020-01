LIVE Italia-Russia 0-1, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Medvedev 6-1 1-6 1-0, decisivo il terzo set. Sconfitto Travaglia (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Sbaglia la smorzata Fognini che finisce in rete! 1-0 Fognini!!!! L’azzurro chiude un game di altissimo LIVEllo con un ace! A-40 Accelerazione formidabile del ligure che trova l’incrocio delle righe!!!!! 40-40 FAVOLOSO FogniniIII! Dritto in contropiede che bacia la linea! Annullata la palla break. 40-A Scambio durissimo chiuso con la palla corta di Medvedev! 40-40 Errore di dritto abbastanza gratuito. A-40 INCREDIBILEEE FogniniIIIII!!!! Rovescio del russo sul nastro la palla diventa cortissima, l’azzurro ci arriva ma il russo tira un passante toccato a rete dal ligure che tagliava in orizzontale il campo. 40-40 In rete il rovescio dell’azzurro. A-40 CHE PUNTO DI FogniniIII!!!! Scambio lunghissimo tutto sulla diagonale di rovescio, l’azzurro costringe il russo a forzare che sbaglia. 40-40 Scambio ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : Senza retorica o parole inutili, buona fine e miglior inizio a tutti voi Amici. Io, con qualche pregio e tanti dife… - zazoomnews : LIVE Italia-Russia 0-1 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Medvedev 5-0 il ligure sta dominando. Sconfitto Travaglia -… - zazoomblog : LIVE Italia-Russia 0-1 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Medvedev 3-0 ottimo inizio del ligure. Sconfitto Travaglia…