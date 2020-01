LIVE Italia-Russia 0-1, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Medvedev 3-0, ottimo inizio del ligure. Sconfitto Travaglia (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Smash vincente di Fognini. 30-0 Fognini spara lungo con il dritto. 3-0 Fognini! Medvedev spara il dritto in rete. ottimo inizio del ligure. 40-0 Fognini domina lo scambio e chiude con lo smash. 30-0 Fantastica palla corta di Fognini. 15-0 Errore di rovescio del russo. 2-0 BREAK DI Fognini! Medvedev sbaglia il recupero in allungo. 15-40 DUE PALLE BREAK PER Fognini! 15-30 Doppio fallo del russo. 0-15 Rovescio in rete di Medvedev. 1-0 Fognini! Il ligure conquista il primo game. A-40 ottimo attacco di Fognini e Medvedev mette in rete il rovescio. 40-40 Scambio lunghissimo e alla fine Medvedev mette il dritto in rete. 40-A Terza palla break per Medvedev. 40-40 Doppio fallo di Fognini, che ha subito anche la chiamata di fallo di piede sulla seconda. A-40 Altro servizio vincente del ligure. 40-40 Ancora parità. Sbaglia con il dritto ... Leggi la notizia su oasport

