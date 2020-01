L’Italia non è un paese per badanti (giovani): boom di over 65, spesso quasi coetanee degli assistiti (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’Italia non è un paese per giovani. Per badanti giovani. Queste ultime, infatti, insieme ai propri assistiti, iniziano mediamente ad invecchiare: nella sola Bologna 1.929 colf hanno più di 65 anni. Sul dato discutono Acli di Bologna con il report ‘Mondo colf 2019′, perche’ presto chi aiuta andra’ aiutato, le stesse assistenti degli anziani avranno bisogno di un welfare. “L’eta’ media delle badanti si e’ molto alzata – dice Filippo Diaco, presidente del patronato che a Bologna contrattualizza quasi 3.000 colf su un totale di 11.000 in tutta la metropoli – 10 anni fa avevano dai 40 ai 55 anni, oggi dai 55 ai 70 anni”. Tra i contratti di quest’anno ci sono anche 70enni che assistono 80enni. Per le Acli, questo implica “notevoli conseguenze sul panorama del welfare locale, perche’ sempre ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

