L’Italia è un paese senza memoria (Di sabato 4 gennaio 2020) Anche nella vicenda concessioni autostradali questo postulato trova conferma.Dopo il drammatico crollo del ponte Morandi si parla di revoca delle concessioni ai Benetton, ma nessuno in questo anno e mezzo si è minimamente preoccupato di intervenire su una delle ragioni principali che hanno reso opache ma molto redditizie le concessioni autostradali italiane; la gestione in house dei controlli e della manutenzione funziona così: i concessionari italiani (ASPI, SIAS ecc.) costituiscono società interamente controllate da loro a cui affidano sia il controllo sia la realizzazione delle opere di manutenzione della rete in concessione.Il valore annuo di queste attività vale all’incirca 2 miliardi di Euro.Nel 2015, durante la discussione sul nuovo codice degli appalti, il sottoscritto allora relatore della legge inserì una norma che prevedeva la fine di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

