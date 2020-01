Lisa si sfoga sulla promessa infranta da Amadeus: "Non c'è continuità nelle sue parole" - (Di venerdì 3 gennaio 2020) Serena Granato In un recente sfogo rilasciato pubblicamente su Twitter, la cantante Lisa ha speso delle parole durissime sul conto di Amadeus C'è grande attesa per il via al Festival di Sanremo 2020, che si terrà al Teatro Ariston della riviera ligure dal 4 fino all'8 febbraio. Manca quindi poco più di un mese all'inizio dell'attesa kermesse musicale, che verrà condotta da Amadeus, e proprio sul conto di quest'ultimo si è già sollevata una prima polemica in rete. Ad iniziare l'anno 2020, sferrando un attacco mediatico ad Amadeus, è stata la vincitrice dell'edizione 2018 di Ora o mai più, talent-show musicale condotto sempre dal presentatore e volto Rai originario di Ravenna e classe 1962. Secondo quanto emerso in rete nelle ultime ore, Amadeus aveva espresso - un anno fa circa- il desiderio di vedere a Sanremo i vincitori dell'allora edizione 2018 del suo talent. "Sarebbe ... Leggi la notizia su ilgiornale

Italia_Notizie : Lisa si sfoga sulla promessa infranta da Amadeus: 'Non c'è continuità nelle sue parole' - Notiziedi_it : Lisa si sfoga sulla promessa infranta da Amadeus: “Non c’è continuità nelle sue parole” - meginthetrees : conosciute. con loro ci si sfoga, si parla di cazzate e di cose mega serie, ed è una cosa che aiuta molta perchè pu… -