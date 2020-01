Liga, respinta la denuncia di Vidal nei confronti del Barcellona (Di venerdì 3 gennaio 2020) Liga, nulla di fatto per quanto riguarda la denuncia avanzata da Vidal nei confronti del Barcellona Niente da fare per Arturo Vidal. Il Barcellona infatti non deve nulla al cileno. Come riporta Calcio e Finanza infatti la denuncia del giocatore nei confronti dei catalani è stata respinta dalla Commissione mista AFE-LaLiga che non ha accolto il ricorso presentato dal calciatore cileno. In sintesi l’errore non è del club, che ha adempiuto a tutti i suoi oneri. Deriva invece da un’errata interpretazione del contratto da parte del giocatore. Se Vidal vorrà continuare questa battaglia dovrà affidarsi alla giustizia ordinaria. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

