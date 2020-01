Libero: Lobotka coprirà il vuoto lasciato da Hamsik e Jorginho (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Napoli non ha intenzione di lasciare tanto terreno tra sé e Juventus e Inter, proprio per questo è pronto a consegnare a Gattuso 4 rinforzi in questa sessione di mercato. Il più atteso è sicuramente Lobotka Il primo sarà Stanislav Lobotka (25), il regista del Celta Vigo che arriverà in prestito con diritto di riscatto: costerà 3 milioni subito ed eventualmente altri 17 a giugno. Lo slovacco andrà a ricoprire il ruolo di regista, rimasto scoperto dopo le partenze di Jorginho, Hamsik e Diawara. Il club di De Laurentiis ha fatto un primo tentativo anche per Gaetano Castrovilli (22),ma l’offerta da 22 milioni è stata rispedita al mittente da Rocco Commisso L'articolo Libero: Lobotka coprirà il vuoto lasciato da Hamsik e Jorginho ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

