Le reazioni alla chiusura dell’Ambasciata degli Usa in Iraq (Di venerdì 3 gennaio 2020) Chiusa l’Ambasciata Usa in Iraq: dopo l’assalto all’Ambasciata USA in Iraq, ove lavora l’Ambasciatore Matthew H. Tueller, il presidente Usa Donald Trump ha ordinato il dispiegamento di 750 soldati statunitensi in Medio Oriente, con altri 3mila in più in preparazione per un possibile dispiegamento nei prossimi giorni. Il movimento delle truppe arriva dopo l’attacco di martedì all’ambasciata americana in Iraq da parte di decine di miliziani appoggiati dall’Iran. I Marines statunitensi sono stati immediatamente inviati dal Kuwait per rinforzare il complesso. Tensione quindi sempre più alta in Iraq dopo che migliaia di manifestanti filo-iraniane hanno preso d’assalto l’ambasciata americana a Baghdad. Il presidente Usa, Donald Trump, ha minacciato di far pagare all’Iran un “caro prezzo” dopo l’attacco alla rappresentanza diplomatica che ... Leggi la notizia su ildenaro

