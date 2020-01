Le previsioni meteo del weekend da sabato 4 a domenica 5 gennaio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sarà un weekend con ancora qualche nevicata al Nord, e molte nubi al Centro, quello del 4 e 5 gennaio. Al Sud, invece, atteso qualche piovasco sabato, soprattutto tra Campania e Calabria tirrenica. domenica temperature in forte calo nelle regioni del medio-basso adriatico e quelle meridionali (LE previsioni). Le previsioni di sabato 4 gennaio Le previsioni al Nord Al Nord locali banchi di nebbia sulla Val Padana in sollevamento. Ampie schiarite nel pomeriggio, ma dalla notte torna qualche fiocco di neve sulle Alpi confinali. Temperature stazionarie, massime tra 9 e 13 gradi. A Milano cielo nuvoloso, così come a Torino. Il meteo al Centro Al Centro, molte nubi sul Tirreno. A fine giornata arriverà qualche pioggia sul versante adriatico. Temperature stabili, massime tra 10 e 14 gradi. A Firenze cielo nuvoloso, come a Roma. Le previsioni al Sud Al Sud, atteso per il 4 gennaio un ... Leggi la notizia su tg24.sky

