Le nuove regole per le visite e gli esami medici (Di venerdì 3 gennaio 2020) A partire dal 2020 tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale Irpef del 19% nella dichiarazione dei redditi non potranno più essere effettuate con pagamenti in contanti. In pratica, per usufruire della detrazione nel 730 bisogna effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili. Il Secolo XIX oggi riepiloga le nuove regole per le visite e gli esami medici: La misura è contenuta nelle legge di Bilancio e prevede che la disposizione entri in vigore dal 2020. Questo significa che, dall’altro ieri, qualora si intenda usufruire del recupero fiscale del 19% bisogna utilizzare per i pagamenti bonifici postali o bancari, pagamenti elettronici o assegni bancari. Va precisato che si tratta delle spese effettuate quest’anno e che quindi andranno portate in detrazione nel 730 del 2021 (sui redditi del 2020) e non su quello che andrà presentato entro settembre 2020. Tra le spese che ... Leggi la notizia su nextquotidiano

