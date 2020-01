L'Aquila, marocchino espulso travolge una donna: positivo ad alcol e droga (Di venerdì 3 gennaio 2020) Luca Sablone Lo straniero avrebbe effettuato il sorpasso in un tratto vietato, invadendo la carreggiata opposta e uccidendo la giovane Tragico incidente a Celano, in provincia de L'Aquila, dove Sara Sforza ha perso la vita dopo un impatto davvero terribile. Il sinistro fatale è stato causato da J.A., un giovane di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell'ordine: in passato era stato raggiunto da un provvedimento di espulsione che era stato però impugnato in Cassazione dal suo legale. L'impatto è avvenuto precisamente in località Tre Ponti, sulla statale Tiburtina: la vittima era alla guida di una Renault Twingo in compagnia del suo ragazzo di 31 anni, rimasto gravemente ferito ma non sarebbe in pericolo di vita; ha riportato un trauma cranico e fratture agli arti inferiori. Improvvisamente sono stati travolti da un'Alfa 159. La dinamica dell'accaduto è ancora al ... Leggi la notizia su ilgiornale

MarazitiMassimo : L'Aquila, Sara Sforza uccisa a 23 anni in un incidente da un marocchino drogato e ubriaco , già espulso. - anna_annalu : RT @Corriere: L'Aquila, Sara Sforza uccisa a 23 anni in un incidente. Alla guida un uomo drogato e ub... -