Land Rover Discovery Sport: prezzo, caratteristiche, foto, recensione (Di venerdì 3 gennaio 2020) La Land Rover Discovery Sport è il modello di ingresso alla gamma del marchio britannico specializzato in fuoristrada. Un mondo fatto di due emisferi principali, quello delle “Land” e quello delle “Range”. Al primo appartengono la protagonista della nostra prova, la Discovery e la Defender, di cui vi abbiamo da poco raccontato la rinascita. Nel secondo si trovano la best-seller Evoque, la Velar e la Range, declinata nella versione Sport e in quella classica. Sono due modi diversi di approcciare l'off-road, uno più pragmatico e uno più lussuoso. E non è sempre una questione di prezzo - la “Disco” Sport costa parte da 39.000 euro - visto che tra i due SUV di accesso ai rispettivi mondi ballano solo 1.000 euro. La Land Rover Discovery Sport, dunque, è l'auto che nel 2015 ha preso il posto della FreeLander e che da ... Leggi la notizia su gqitalia

