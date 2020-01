L’amichevole di Capodanno tra i cartelli della droga finisce 16 morti a 22 feriti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Metti una partita di calcio, nel carcere Cieneguillas, nello stato di Zacatecas in Messico, tra le “selezioni” del Cartello di Sinaloa e quello del Golfo, tra le più violente organizzazioni di narcotrafficanti al mondo. Cosa potrà mai andare storto? L’ “amichevole” di Capodanno è finita 16 morti a 22 feriti. Partido de Fut entre reos en Penal de Cieneguillas; Zacatecas que dejó a 16 de ellos muertos no fue entre el CDG y Zetas, fue entre la seleccion del Cártel de Sinaloa y el CDG https://t.co/JPHvWBfLxr pic.twitter.com/FKFR6t8TWk — Blog del Narco Oficial (@blogdelnarcomx) January 2, 2020 E’ cominciato tutto con un fallaccio, e conseguente reazione. La rissa, considerate le squadre in campo, si è trasformata dopo pochi minuti in uno scontro a fuoco durato oltre due ore e sedato alla fine dalla Guardia Nacional in assetto antisommossa. Sul terreno ... Leggi la notizia su ilnapolista

