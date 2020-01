Ladro si nasconde in cantina, ma un peto lo tradisce e viene arrestato! (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ladro si nasconde in cantina, ma un peto lo tradisce e viene arrestato: incredibile quanto accaduto a Cadeo, in provincia di Piacenza. Anche oggi ci occuperemo di un episodio surreale ma realmente accaduto per la nostra categoria “Storie vere”. Questa storia risale esattamente allo scorso febbraio 2018. Incredibile quanto accaduto a Cadeo, comune di circa … L'articolo Ladro si nasconde in cantina, ma un peto lo tradisce e viene arrestato! proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

