La7, Travaglio: “Previsioni per le sorti del governo? Impossibili con partiti schizofrenici che continuano a dividersi al loro interno” (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Gennaio sarà decisivo per le sorti del governo Pd-Cinque stelle. Azzardi una previsione?”. “Credo sia già difficile fare previsioni quando devi prevedere comportamenti di persone razionali, quando devi prevedere reazioni di partiti schizofrenici e impazziti che non fanno altro che dividersi al loro interno, è assolutamente impossibile”. Così il direttore de Il Fatto quotidiano, Marco Travaglio, risponde a Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, sul possibile futuro dell’esecutivo che a inizio anno dovrà affrontare il difficile test delle elezioni regionali in Emilia Romagna. “Se fossero razionali farebbero tutti esattamente il contrario di quello che fanno. Quelli che stanno in maggioranza si terrebbero stretto il governo Conte nell’attesa che Salvini continui a sgonfiarsi e dall’altra parte Salvini dovrebbe fare il contrario di quello che ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Renzi querela Travaglio per le sue dichiarazioni a La7 : Matteo Renzi querela (ancora) Marco Travaglio . Questa volta l’episodio incriminante è andato in scena durante la puntata di DiMartedì, trasmessa da La7, martedì 17 Dicembre 2019. Una nota dell‘ufficio stampa di Renzi ha riportato quanto segue: “Il leader di Italia Viva ha dato mandato ai propri legali di agire in sede civile contro Travaglio . Per le dichiarazioni rilasciate a La7 alla trasmissione Di Martedì”. Ospite di ...

Open - Travaglio su La7 : “Renzi non risponde su finanziatori che hanno ricevuto norme a vantaggio delle proprie aziende” : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio , nel corso di Dimartedì (La7), spiega l’inchiesta relativa alla Fondazione Open di Matteo Renzi: “Il punto è che tutti possono finanziare i partiti, avendone anche sgravi fiscali, purché lo dichiarino e purché i partiti che ricevano quei finanziamenti inseriscano i nomi dei finanziatori in un apposito registro del Parlamento. La fondazione diventa uno schermo che con la scusa della ...

Fondo salva-Stati - Travaglio su La7 : “Conte ha provato 26 volte che Salvini e Lega sapevano. Forse guardavano i porno sugli iPad” : “ Salvini ? Il leader politico più popolare del Paese è stato smentito 26 volte dal presidente del Consiglio Conte, carte alla mano. Di questo non ho visto traccia nei giornali. Ma sarà una notizia che Salvini non sa letteralmente quello che dice?”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio , nel corso di “Otto e mezzo”, su La7. E aggiunge: “Conte ha sciorinato fior di documenti, citazioni, dati e date, dimostrando 26 ...

La7 - Travaglio : “Pd e Italia Viva contro prescrizione? Dicono le stesse cose di Salvini - ma la legge c’è già. È una polemica lunare” : “La polemica del Pd e di Italia Viva sulla prescrizione? Si sta assistendo a un dibattito lunare, perché è già in vigore dal 1 gennaio 2020 una legge dello Stato, che tutti abbiamo invocato per 25 anni e che finalmente mette fine alla prescrizione almeno dopo la sentenza di primo grado”. Così, a “Otto e Mezzo”, su La7, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta gli ultimi scontri interni alla ...

ilfattovideo : La7, Travaglio: “Previsioni per le sorti del governo? Impossibili con partiti schizofrenici che continuano a divide… - Noovyis : (La7, Travaglio: “Previsioni per le sorti del governo? Impossibili con partiti schizofrenici che continuano a divid… - TutteLeNotizie : La7, Travaglio: “Previsioni per le sorti del governo? Impossibili con partiti schizofrenici… -