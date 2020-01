La strage di migranti nel Mediterraneo: nel 2019 quasi 1.300 morti, 19mila decessi dal 2014 (Di venerdì 3 gennaio 2020) L'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, fornisce i dati sugli sbarchi e sulle morti dei migranti nel Mediterraneo: nel 2019 i decessi nel mare europeo sono stati 1.283, quasi la metà rispetto al 2018. Ma il dato complessivo dal 2014 parla di quasi 20mila morti e, inoltre, la rotta dalla Libia all'Italia risulta essere la più pericolosa, con un morto ogni 33 migranti. Leggi la notizia su fanpage

