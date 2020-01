La storia del cane con il cappotto verde (Di venerdì 3 gennaio 2020) Kristina Hollie e il suo collega stavano aspettando l’autobus ad Harvard Square a Cambridge, nel Massachusetts, quando hanno visto un adorabile cane che stava passeggiando con la sua proprietaria. La donna si stava preparando per entrare nell’ufficio postale e purtroppo non poteva portare il cucciolo dentro con sé. Ecco cosa decise di fare. Fuori faceva freddo e la donna doveva sbrigare della commissioni. Aveva portato il suo cane con se e si era fermata davanti all’ufficio postale per fare qualche commissione. Purtroppo, però, sulla porta dell’ufficio postale c’era un cartello che vietava l’entrata ai cani. La donna non aveva molte scelte: cominciò a legare il guinzaglio del cane a una fune messa intorno all’albero davanti all’ufficio postale. Era ... Leggi la notizia su bigodino

andreapurgatori : Il punto non è dare del buono o cattivo a #Soleimani. Ci penserà la storia. Il punto è ragionare sulle conseguenze… - SkyTG24 : #ToloTolo di #CheccoZalone ha registrato il maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano nelle prime… - AnnalisaChirico : E poi gli anti Salvini di professione che passano dalla esaltazione di Carfagna, leader visionaria pronta a fare st… -