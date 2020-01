La Spagna destituisce presidente della Catalogna: Barcellona protesta (Di sabato 4 gennaio 2020) Nella serata del 3 gennaio la Giunta elettorale centrale di Spagna ha ordinato la destituzione del presidente della Generalitat di Catalogna, l’indipendentista Quim Torra, dopo la condanna di quest’ultimo a 18 mesi di ineleggibilità per il reato di disobbedienza inflitta lo scorso 19 dicembre dalla magistratura di Madrid. A seguito della sentenza, si sono scatenate manifestazioni di protesta in tutta la Catalogna e specialmente a Barcellona, dove per alcuni minuti è stata ammainata la bandiera spagnola dal tetto del palazzo del parlamento catalano in piazza Sant Jaume. Spagna: destituito presidente della Catalogna La decisione della magistratura spagnola dello scorso 19 dicembre arrivò a seguito del rifiuto di Torra, durante la campagna elettorale per le elezioni europee di maggio, di rimuovere dal palazzo del parlamento catalano lo striscione a sostegno dei leader ... Leggi la notizia su notizie

