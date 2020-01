La sardina oltraggia Buonanno Calderoli: "Ora basta! La porto in tribunale" (Di venerdì 3 gennaio 2020) Giuseppe De Lorenzo Bufera dopo i post di Capodanno della sardina su Buonanno. Il vice presidente del Senato: "Le sardine sono orgogliose di lei?" Dopo i post su Buonanno, esplode la polemica e l'ira della Lega arriva fino al Senato della Repubblica. "Non posso accettare la vergogna di un insulto ad un defunto", attacca Roberto Calderoli, vice-presidente di Palazzo Madama, che si dice pronto a "portare in tribunale" chi "insulta e oltraggia la memoria del povero amico Gianluca". Pietra del contendere sono gli interventi social vergati da Giulia Boda, attivista Lgbt e sardina piemontese. Il giorno di Capodanno, la presidente dell'Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia ha pubblicato la fotografia dell'ex leghista morto in un incidente stradale augurando ironicamente "Buonanno" ai leghisti e "un meraviglioso 2020 antifascista, antirazzista e arcobaleno a tutti gli altri". Come ... Leggi la notizia su ilgiornale

sardina oltraggia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : sardina oltraggia