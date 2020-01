La proposta di matrimonio a All Together Now: Vittorio Grigolo fa piangere tutti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il 2020 di All Together Now inizia alla grande con una proposta di matrimonio davvero ricca di emozioni. tutti in lacrime nello studio del programma di Canale 5 con la proposta di matrimonio di Vittorio Grigolo alla sua compagna. Un mix tra dolci parole in musica e grandi emozioni di parole sussurrate a voce bassa. Impossibile trattenere le lacrime: gli ospiti sul muro tutti commossi, da Gigi d’Alessio a Mietta…Il gesto di Vittorio per la sua fidanzata ha lasciato tutti senza parole. Dopo il bruttissimo periodo che Vittorio Grigolo ha passato, accusato di molestie in teatro, il grande artista ha deciso di aprire al meglio il 2020. Sarà un anno pieno d’amore visto che la sua Stefania ha accettato, in lacrime, di sposare il suo fidanzato. Lo ha capito subito che stava per succedere qualcosa di molto forte, quando Vittorio dopo l’invito di Michelle Hunziker, ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

zazoomblog : Proposta di matrimonio a All together now, Vittorio Grigolo si sposa ma il popolo del web insorge… - zazoomnews : Ad All Together Now la proposta di matrimonio di Vittorio Grigolo a Stefania Seimur ex di Borriello - #Together… - LaMammaN1 : All Together Now.Alberto Grigolo emoziona con la proposta di matrimonio ... -