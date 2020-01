La Porta dei Sogni terza puntata: ospiti e anticipazioni 3 gennaio 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) LA Porta DEI Sogni terza puntata. Stasera in tv venerdì 3 gennaio 2020 va in onda il nuovo show condotto da Mara Venier. Scopri ospiti e anticipazioni del terzo appuntamento. SCOPRI COSA C’È IN TV La Porta dei Sogni terza puntata: anticipazioni 3 gennaio 2020 Ultimo appuntamento con La Porta dei Sogni, il programma di Rai1 con Mara Venier. Al centro della terza puntata del format, prodotto da Rai 1 in collaborazione con Banijay Italia, che celebra i Sogni di persone comuni ci saranno nuovi e stupefacenti Sogni tra cui: l’abbraccio tra una madre e un figlio separati da migliaia di chilometri di distanza da oltre dieci anni, il coronamento del sogno di danzare con i ballerini più famosi d’Italia; il regalo di una proposta di matrimonio romantica e inaspettata. La Porta dei Sogni terza puntata: ospiti 3 gennaio 2020 Emozioni forti e vere si sveleranno dietro La Porta dei ... Leggi la notizia su cubemagazine

