La Porta dei Sogni: ospiti e anticipazioni stasera 3 gennaio 2020

Questa sera, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la terza ed ultima puntata del programma condotto da Mara Venier. Lo show, trasmesso dal 20 dicembre 2019, presenta un format molto simile a Il Treno dei desideri, programma che vedeva Antonella Clerici come conduttrice, andato in onda tra il 2006 e il 2008. Lo studio de La Porta dei Sogni, con la presenza di numerosi ospiti e personaggi dello spettacolo, si presenta come un immenso spazio bianco, all'interno del quale i protagonisti della serata hanno la possibilità di raccontare al pubblico e ai telespettatori il proprio racconto, esprimendo la ragione per la quale hanno chiesto di essere accolti in trasmissione. Dietro la grande Porta, che dà il nome al programma stesso, si nascondono i Sogni più intimi e nascosti dei protagonisti di queste storie.

