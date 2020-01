La Porta dei Sogni, Mara Venier punta tutto su Il Volo. Poi si commuove (Di sabato 4 gennaio 2020) Si conclude con qualche lacrima la nuova trasmissione di Mara Venier, uno show dedicato ai Sogni e ai sentimenti. Davanti alle telecamere di Rai1, la conduttrice ci ha raccontato tante storie toccanti e ha fatto di tutto per realizzare i desideri dei suoi ospiti in studio. E nel corso di queste tre puntate non è certo stato facile trattenere la commozione. La Porta dei Sogni voleva essere un programma trascinante, ma gli ascolti non hanno soddisfatto appieno le aspettative. Mara Venier, impegnata con una nuova edizione di Domenica In che, al contrario, si sta rivelando un grande successo, non sembrava interessata ad una trasmissione in prima serata. Ma davanti a questo nuovo format non ha saputo dire di no, tuffandosi in un’esperienza che le ha dato sicuramente tantissimo, dal punto di vista umano. Questa sera è andata in onda la terza e ultima puntata, che ha visto nuovamente ... Leggi la notizia su dilei

ilvolo : Hey #IlVolovers ci vediamo questa sera a “La Porta dei Sogni” su @RaiUno insieme alla mitica Mara Venier! #IlVolo - Agenzia_Ansa : #Torino, le foto dei bimbi allontanati dalle loro famiglie in Piemonte sono comparse stamani sull'albero di Natale… - RaiNews : Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona di Porta Ticinese, a qu… -