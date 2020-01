La Porta dei Sogni, le anticipazioni dell’ultima puntata (Di venerdì 3 gennaio 2020) Questa sera andrà in onda l’ultima puntata de La Porta dei Sogni, il nuovo programma di Mara Venier su Rai 1. Tra gli ospiti nomi imPortanti come Lino Banfi e Il Volo con il quale Zia Mara spera di risollevare gli ascolti deludenti delle prime 2 puntate. La Porta dei Sogni: anticipazioni dell’ultima puntata Dopo lo stop dovuto alle vacanze natalizie, torna La Porta dei Sogni, questa sera come sempre in prima serata. Nel programma di Mara Venier ancora tante emozioni ma anche tanti momenti di divertimento con gli ospiti della trasmissione. Dalle anticipazioni della puntata sappiamo che ci saranno 3 storie diverse tra loro ma allo stesso modo toccanti: una madre e un figlio che si riabbracciano dopo 10 anni; un sogno realizzato di ballare con i ballerini più famosi d’Italia; una romantica proposta di matrimonio inaspettata. Come sempre i protagonisti delle varie storie vivranno ... Leggi la notizia su thesocialpost

