La politica italiana in Libia e quel realismo che manca (Di venerdì 3 gennaio 2020) L'Italia evoca il cessate il fuoco per la Libia. Ma imporre il cessate il fuoco senza senza avere opzioni politiche chiare è un controsenso politico. Lo spiega, in questo commento che rilanciamo da “StartMag”, il professor Giuseppe Gagliano. Sul Corriere della Sera il ministro della Difesa italiano, Lorenzo Guerini, ha sostenuto che solo attraverso una collaborazione con l'Ue sarà possibile imporre il cessate il fuoco in Libia dal momento che l'opzione militare non farebbe altro che aggravare (...) - Attualità / Italia, Libia, , No logo, Apertura Maxi, Khalifa Haftar, Fayez Al-Sarraj Leggi la notizia su feedproxy.google

SalernoSal : E comunque mi dispiace per @PierluigiBattis ma Zalone ha fatto un film decisamente di sinistra. Non di parte. Ma co… - repubblica : Le Sardine a Salvini: 'Nibras è italiana. Da due settimane la minacciano: creare un clima di odio non è cristiano' - Quirinale : #Mattarella: Non soltanto per il richiamo della sua arte e dei paesaggi, per la sua creatività e per il suo stile d… -