La pazienza strategica dell’Iran dalla scorsa notte è finita (Di venerdì 3 gennaio 2020) Solo pazzi irresponsabili – tra Washington e Roma - possono pensare che dopo l’uccisione di Qassem Soleimani il mondo sia più sicuro. Al contrario, l’attacco ordinato da Trump lo ha portato sull’orlo dell’abisso di una crisi senza controllo in Medio Oriente, con contraccolpi sicuri anche in Europa. Perché con Soleimani è morto anche l’accordo sul nucleare del 2015, fortemente voluto da tutti i firmatari come unico strumento duraturo per garantire la pace nella regione, e con quel Jcpoa si sono arenati anche i tentativi diplomatici che sotto traccia continuavano per salvarlo in extremis, trovando un nuovo terreno di compromesso. Di fatto, con Soleimani è morta anche ogni possibilità residua di risolvere i conflitti con la difficile e silenziosa arte della diplomazia.Lo conferma amaramente una fonte diplomatica ... Leggi la notizia su huffingtonpost

