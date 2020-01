La guerra quotidiana ai medici: petardo distrugge l'ambulanza (Di venerdì 3 gennaio 2020) Marco Della Corte Il presidente del 118 Mario Balzanelli ha commentato i recenti casi di aggressione al personale medico: urge un poteziamento del sistema di soccorso a livello nazionale Un'ambulanza del 118 ha preso fuoco dopo l'esplosione di un petardo indirizzato al veicolo. Il mezzo ha preso fuoco. L'episodio è accaduto a Sassari. Aumentano i casi di aggressione contro il personale del 118. È stato il presidente del 118 Mario Balzanelli a segnalare sulla sua pagina ufficiale Facebook la vicenda avvenuta in Sardegna, affermando: "Ennesimo gesto incivile, inqualificabile, assurdo, contro una ambulanza del Set 118 a Sassari. Ennesimo atto violento contro il Sistema 118". Nel post si legge ancora: "Va chiarito, va compreso che un mezzo di soccorso del sistema 118 è uno strumentò prezioso al servizio della comunità. È impensabile ritenere che possa avere un qualsiasi senso ... Leggi la notizia su ilgiornale

