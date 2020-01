La Gruber è in ferie e il telegiornale di Mentana dura un'ora (Di venerdì 3 gennaio 2020) Cinquantasei minuti di telegiornale. Un record per un canale generalista, soprattutto se non si è di fronte ad eventi straordinari o maratone. Ma Enrico Mentana è abituato alle lunghe corse e venerdì sera deve essere stata una passeggiata restare in onda fino alle 21.Il notiziario di La7 ha infatti coperto quasi per intero il blocco tradizionalmente occupato da Otto e mezzo, con la linea che è successivamente passata al film “L’attimo fuggente”.La Gruber è in ferie e il telegiornale di Mentana dura un'ora pubblicato su TVBlog.it 03 gennaio 2020 22:21. Leggi la notizia su blogo

