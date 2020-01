La fuga continua di Borgonzoni dai confronti con Bonaccini (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lucia Borgonzoni ha detto qualche giorno fa a Libero che il motivo per cui non si fanno confronti tv con il suo rivale Stefano Bonaccini “bisognerebbe chiederlo a lui”. La situazione è curiosa perché Bonaccini, in vantaggio nei sondaggi, ha tutto da perdere da un confronto tv con la senatrice leghista. E invece, scrive il governatore sulla sua pagina facebook, è Borgonzoni che scappa dai confronti tv. I confronti, poi, vanno fatti sui problemi concreti dell’Emilia-Romagna. Il quotidiano più diffuso a livello regionale ha proposto di farne uno, io ho accettato e tu hai rifiutato. Così come diverse televisioni locali hanno ricevuto da tempo la mia disponibilità, ma ancora nulla da parte tua: come mai? Mi è già capitato di partecipare a confronti con categorie socio-economiche ai quali eravamo stati invitati entrambi, ma ero presente solo io. Abbiamo fatto senza problemi un ... Leggi la notizia su nextquotidiano

