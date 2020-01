La Fiorentina si fa sotto per Politano, Napoli avvisato (Di sabato 4 gennaio 2020) La Fiorentina scavalca il Napoli e piomba sul giocatore dell’Inter La Fiorentina vuole fortemente Politano. Intorno al classe ’93 c’è grande interesse, non mancano i club a lui interessati anche se ad oggi il più serio, come riferisce il portale Internews, è la Fiorentina, a maggior ragione dopo l’arrivo di Beppe Iachini che lo conosce bene. In seconda fila per l’esterno mancino figura il Napoli, legato a un eventuale scambio con Fernando Llorente, anche se i partenopei oggi hanno altre priorità (in primis l’acquisto di Lobotka). Futuro, quindi, ancora da scrivere quello di Matteo Politano, che probabilmente sarà lontano dall’Inter. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Lobotka-Napoli – Le parti sono più vicine, si può chiudere Rai Sport – Giuntoli non prenderà Vertonghen, ecco il motivo Calciomercato – De Ligt potrebbe ... Leggi la notizia su forzazzurri

news24_napoli : Inter, per Politano si fa sotto la Fiorentina: il Napoli è in seconda… - tuttonapoli : Inter, per Politano si fa sotto la Fiorentina: il Napoli è in seconda fila - punkfloydz : RT @gustatore: @toore2121 Porta la Fiorentina da essere in lotta per la salvezza e sotto il Milan ad essere in lotta per la salvezza e sott… -