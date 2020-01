La famosissima attrice ha ritrovato l’amore con l’imprenditore 48enne (Di venerdì 3 gennaio 2020) Claudia Gerini fa sul serio e, dopo le prime foto che risalgono all’estate scorsa, torna a lasciarsi fotografare con Simon Clementi, imprenditore romano di 48 anni. L’attrice ha già presentato il compagno alle figlie, come dimostrano le foto scattate durante il party organizzato per festeggiare i suoi 48 anni. I baci che i due si scambiano alla luce del sole dimostrano che quel legame cominciato da qualche mese è già diventato importante. Reticente a palesare pubblicamente la relazione con Andrea Preti, almeno all’inizio della loro storia d’amore, Claudia Gerini mostra maggiore disinvoltura nel rendere pubblica la relazione con Simon Clementi, suo ultimo compagno. Il settimanale Diva e Donna ha fotografato l’attrice in compagnia degli amici, delle figlie Rosa e Linda (di 15 e 10 anni) e del suo nuovo amore in occasione del party organizzato per festeggiare i suoi 48 anni. ... Leggi la notizia su howtodofor

