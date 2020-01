La creative director dell'affascinante Sea of Solitude ha già scritto il suo prossimo gioco (Di venerdì 3 gennaio 2020) A luglio 2019, Jo-Mei Games e EA hanno collaborato per pubblicare Sea of ​​Solitude, un gioco indie che ha affrontato ansia e altri problemi di salute mentale. Era un titolo accattivante guidato dal CEO, Writer, creative e Art director di Jo-Mei Games Cornelia Geppert. Per dare il via al nuovo anno, Geppert ha confermato di aver già scritto la sceneggiatura per il prossimo gioco del team. Con rinnovata energia afferma di aver scritto l'intera prima bozza di questo nuovo progetto. Ovviamente, il prossimo gioco è ancora distante. Mentre una bozza della trama è completa, probabilmente deve ancora essere modificata e perfezionata ulteriormente. Inoltre, un intero gioco deve essere costruito attorno ad essa. Sebbene per ora questo è tutto ciò che sappiamo sul prossimo progetto dello sviluppatore di Sea of ​​Solitude, vi riporteremo tutte le novità appena sarà ... Leggi la notizia su eurogamer

