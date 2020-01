La Confessione (Nove), Paola Barale a Peter Gomez: “Le accuse per droga nell’estate 2001? Una montatura per escludermi dalla tv” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il blitz dei carabinieri nella casa presa in affitto all’Isola dell’Elba da Paola Barale e alcuni suoi amici nell’estate del 2001? Una montatura gonfiata dai giornali, anzi, “una cosa messa su a tavolino da qualcuno”. Paola Barale, ospite, insieme al giornalista Bruno Vespa, de ‘La Confessione’ di Peter Gomez venerdì 3 gennaio alle 22.45 su Nove, racconta i dettagli di quel giorno, quando, spiega il giornalista “in una casa presa in affitto da lei e altre persone nell’estate del 2001 all’Isola D’Elba, arrivano i carabinieri e trovano della marijuana“, con questa premessa: “Io non amo parlare di questo aneddoto perché è costato sette anni di processo”. La showgirl precisa: “I carabinieri non arrivano in casa”. Inoltre, “io non sono stata accusata di marijuana, io sono stata accusata di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : La Confessione (Nove), Paola Barale a Peter Gomez: “Le accuse per droga nell’estate 2001… - Noovyis : (La Confessione (Nove), Paola Barale a Peter Gomez: “Le accuse per droga nell’estate 2001? Una montatura per esclud… - massimoneri90 : La Confessione (Nove), Bruno Vespa a Gomez: “L’intervista al figlio di Riina? La rivendico, ma fu un errore fargli… -