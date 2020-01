La Cina analizza le prospettive di sviluppo per il 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) La fase che sta vivendo la Cina è molto particolare perché l’allontanamento dall’egida delle potenze emergenti asiatiche ha causato una reazione molto forte da parte di queste , con attentati in alcune Ambasciate come quella in Pakistan, che hanno fatto temere che potesse nascere un nuovo focolaio di terrorismo economico. L’Ambasciatore cinese in Italia Li Junhua ha invece sempre affermato che la Cina è un Paese poliedrico e teso a rafforzare i legami con l’Europa soprattutto dal punto di vista tecnologico ma è molto tempo che in Cina si lavora, adoperando specifiche e norme di stampo Europeo che hanno portato non solo marchi prestigiosi a coniugare il Made in Cina, ma parallelamente ad affinare e perfezionare quella manodopera che a torto si è detta approssimata e povera di qualità. Basta vedere la storia della produttività cinese per rendersi conto che si è sempre puntato sulla ... Leggi la notizia su ildenaro

