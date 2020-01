Kulusevski e non solo, il centrocampo della Juve cambia faccia: il nuovo 11 per Sarri [GALLERY] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il calciomercato ha riaperto ieri i battenti con la sua sessione invernale, la Juvenon ha aspettato molto per piazzare il primo colpo: visite mediche ieri per Dejan Kulusevski, che rimarrà al Parma fino a giugno. Acquisto a centrocampo, dunque, per i bianconeri, qualche giorno prima beffati dal Borussia Dortmund sull’acquisto dell’attaccante Haaland. Ma, si sa, le principali esigenze per la compagine di Sarri sono a centrocampo, reparto che non sta rispondendo benissimo alle direttive dell’allenatore arrivato quest’estate. Non coperta a dovere la difesa, non supportato a dovere l’attacco. Questi, spiegati nella maniera più “semplice” possibile, i problemi che la Vecchia Signora sembra aver palesato in questo girone d’andata. E così, come anticipato questa mattina, la società ha pronta la strategia per rinforzare la mediana: 3 ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

AlfredoPedulla : #Kulusevski-#Juve: 35 più 10, chiusa così. L’#Inter non rilancerà con l’#Atalanta: finisce qui, sono soldi di genna… - poverainter : Vidal avrebbe dovuto essere già a disposizione per Napoli-Inter. Vidal o quantomeno un altro centrocampista ad alte… - salpaladino : “La cosa che mi colpisce di #Kulusevski è che non sbaglia mai la giocata” (Matteo Marani) Mi ricorda un altro giocatore della Juve ?? -