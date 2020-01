Killing Eve: annunciato il rinnovo per una quarta stagione! (Di venerdì 3 gennaio 2020) Killing Eve, con star Jodie Comer e Sandra Oh, ha ottenuto il rinnovo per una quarta stagione alcuni mesi prima del debutto della terza. Killing Eve ha già ottenuto il rinnovo per una quarta stagione, a distanza di alcuni mesi dal debutto sugli schermi americani e britannici della terza. Il progetto con protagoniste Sandra Oh e Jodie Comer ha ottenuto una grande fiducia e Sarah Barnett, presidente di AMC Networks Entertainment Group e AMC Studios, ha sottolineato che sarebbe stato impossibile non continuare a sostenere il team che ha portato al successo la serie in grado di ottenere numerosi riconoscimenti importanti e registrare numeri in continua cresciuta. La produttrice di Killing Eve, Sally Woodward Gentle, ha poi sottolineato che la scelta dimostra l'incredibile qualità ... Leggi la notizia su movieplayer

