Kendall Jenner: anno nuovo, vecchio fidanzato! (Di venerdì 3 gennaio 2020) Con chi ha trascorso il Capodanno la top model Kendall Jenner? Con l’ex fidanzato, o come si dice negli Stati Uniti con il “fidanzato on-off”, visto che si prendono e si lasciano ogni tre per due, Ben Simmons. Invece che buttare le cose vecchie dalla finestra, come scaramanzia vuole, Kendall si è ripresa il “vecchio” boyfriend in casa. Chi l’avrebbe mai detto? Invece di passare l’ultimo giorno dell’anno, e di conseguenza anche le prime ore del primo giorno di quello nuovo, con le sorelle o con gli amici, Kendall Jenner ha deciso di trascorrerlo con l’ex fidanzato Ben Simmons. La top e la star dell’NBA sono arrivati intorno alle 23.30 da “Attico”, un ristorante lussuoso ma molto romantico all’ultimo piano di un grande albergo di “Downtown Philly”, ovvero nel centro di Filadelfia, mano nella mano, ... Leggi la notizia su velvetgossip

