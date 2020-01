Kate Middleton irriconoscibile: le [FOTO] sconvolgenti della duchessa da giovane (Di venerdì 3 gennaio 2020) Vi siete mai chiesti che cosa faceva Kate Middleton prima di diventare la duchessa di Cambridge? Le nozze con William l’hanno resa un membro della Royal Family, ma com’era la sua vita prima di conoscere il principe? Semplicemente Kate Kate e William hanno frequentato lo stesso istituto in Scozia, dove si sono conosciuti. Studiavano storia dell’arte insieme e condividevano le lezioni, il tempo libero e persino il dormitorio. Dopo la laurea William dovette tornare a Londra per seguire gli impegni istituzionali, mentre Kate si mise a lavorare. Il primo impiego fu presso l’azienda di famiglia, la Party Pieces, che realizza articoli per feste, curando la creazione dei cataloghi, le FOTOgrafie e il marketing. In seguito la sua passione per la moda la spinse a fare richiesta per un impiego part-time presso il marchio inglese JigSaw. Per diversi mesi la Middleton ... Leggi la notizia su velvetgossip

