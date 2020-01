Juventus, l’ex talento dello United: “Avevo firmato per i bianconeri” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Juventus – Le vie del calciomercato sono infinite e spesso e volentieri si intrecciano in storie piuttosto singolari. La sessione di trasferimenti è piena infatti di affari più o meno concreti saltati poi ad un passo dalla conclusione. Nel 2014 fu il caso del portoghese Luis Nani, oggi all’Orlando City, che fu vicinissimo al trasferimento alla Juventus. Juventus, Nani aveva firmato per i bianconeri Di questo e molto altro ha parlato lo stesso esterno lusitano a ‘Tribuna Expresso‘: Dopo il rinnovo nel 2013 mi sono infortunato, ma nonostante fossero arrivate migliaia di proposte per me, il club pensava che con il rinnovo io sarei rimasto. Giocavano altri calciatori, persino i ragazzini. A quel punto ci ho pensato e ho detto al club che dovevo davvero andarmene. Mentre recuperavo dal mio infortunio, dovevo andare alla Juventus. Era tutto fatto. Leggi anche: ... Leggi la notizia su juvedipendenza

GoalItalia : L'ex pupillo verso l'esclusione dalla lista Champions e l'addio ?? - zazoomblog : Juventus l’ex talento dello United: “Avevo firmato per i bianconeri” - #Juventus #talento #dello #United: - gilnar76 : Kulusevski #Juve, l’ex allenatore: «Sono fiero di lui. Era solo qu ... #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa… -