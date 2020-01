Juventus, ci siamo: Rugani va in Premier! Ecco quanto incasseranno i bianconeri (Di venerdì 3 gennaio 2020) CESSIONE Rugani- Come riportato nelle scorse settimane, continua il forte pressing dell’Arsenal per Daniele Rugani, il quale potrebbe trasferirsi in Premier League già dall’imminente sessione di mercato invernale. I Gunners sarebbero pronti ad affondare il colpo in maniera chiara e lampante, mettendo sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 20/25 milioni di euro. Paratici potrebbe aprire concretamente all’addio del centrale difensivo, soprattutto in vista del ritorno di Chiellini. Cessione Rugani, Demiral resta alla Juventus La possibile cessione di Rugani evidenzierà l’incedibilità di Demiral. Il centrale turco resterà in bianconero nonostante diversi voci di mercato. Rugani, dal canto suo, verrà sacrificato solamente dinanzi ad un’ottima offerta. Leggi anche: Juventus, ufficiale il primo colpo: preso Kulusevski, il comunicato Cessione ... Leggi la notizia su juvedipendenza

