Juve, sprint per Paredes. La Roma pensa a Petagna, il Milan su Todibo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Calciomercato, la Juve prova a chiudere per Paredes. Il Milan accelera per Todibo. La Roma punta a Petagna ma prima deve liberarsi di Kalinic. Calciomercato, Juve su Paredes. La Juventus continua a muoversi sul mercato cercando un altro tassello per puntellare il centrocampo. Kulusevski resterà al Parma fino alla fine del campionato e Sarri ha bisogno di un un profilo di esperienza che possa allungare la rosa in questa stagione complessa. Calciomercato, Juve su Paredes Il primo nome sulla lista dei bianconeri resta quello di Paredes. Il centrocampista potrebbe essere un ottimo interprete del calcio profetizzato da Maurizio Sarri. La Juventus vuole evitare investimenti ingenti e la formula scelta è quella dello scambio con Emre Can, sulla lista dei sacrificabili dopo un inizio di stagione passato ai margini. fonte foto https://www.facebook.com/Juventusfcita/ Milan, ... Leggi la notizia su newsmondo

